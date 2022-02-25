Зеленський: Я ціль ворога номер один, але залишаюсь у Києві

Глава держави наголосив, що він перебуває в урядовому кварталі

Президент Володимир Зеленський заявив, що він залишається у Києві попри те, що Росія позначила його як «ціль номер один». Його родина також залишилася в Україні, їхнє місце знаходження не можна розголошувати. Про це президент заявив на екстреному брифінгу.

«Знаю, що вкидають зараз багато різної інформації та фейків, зокрема і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюся у столиці, залишаюсь зі своїм народом. Моя родина також в Україні, мої діти також в Україні. Моя сім'я – не зрадники, а громадяни України. Але, де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права», – сказав очільник держави.

Він зазначив, ворог позначив його «як ціль номер один», а його родину «як ціль номер два».

«Вони (російські війська – ред.) хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Вона буде проводитися протягом 90 днів. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Також президент звернувся до ЄС: якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі.

Як відомо, Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

Нагадаємо, армія готова до нових атак Кремля – Міноборони.

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