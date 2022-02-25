Киянам роздаватимуть зброю: де отримати

У Києві можна отримати зброю у трьох районах столиці

Зброю роздаватимуть тим, хто долучається до тероборони

У столицю України, Київ, завозять додаткову зброю на тлі посилення агресії Росії. Її можна отримати вже зранку 25 лютого, повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

Відповідну інформацію повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.«Завозять в Київ додаткову зброю. Зранку 25 лютого місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони. Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10. Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9. Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)», – повідомила Ганна Маляр.

Де отримати зброю в Києві тим, хто долучається до тероборони:

Шевченківський батальйон, вулиця Пугачова, 10;

Голосіївський батальйон, вулиця Глушкова, 9;

Оболонський батальйон, вулиця Полярна, 20 (завод генераторів).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради, стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

Як відомо, Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

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