Держбюро розслідувань розповіло про полісменів, які катували людей

Слідчий райуправління поліції у Вінницькій області підозрюється у побитті дитини

Слідчий райуправління поліції у Вінницькій області підозрюється у побитті дитини

Колишнім правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування та повідомлення про підозри у трьох справах, пов’язаних із перевищенням службових обов’язків працівників поліції. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру слідчому Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області. Той нібито незаконно затримав та побив неповнолітнього хлопця.

У липні 2021 року поліцейський приїхав до села Ольгопіль для проведення обшуку в межах справи про незаконні рубки лісу. Місцеві мешканці не побачили ухвали слідчого судді та вирішили не допускати поліцейського до свого помешкання.

Неповнолітній родич сім’ї знімав усі слідчі дії на телефон. Пізніше це кваліфікували як «погрозу працівнику правоохоронного органу» та затримали хлопця.

Лейтенант поліції, який затримував юнака, знав, що той неповнолітній. А затримання дітей можливе лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий надягнув на юнака кайданки та зі спільниками поставив хлопця на коліна та бив його до втрати свідомості.

Після цього хлопця доставили до відділення поліції, де він пробув приблизно 17 годин. Відтак лейтенанта поліції звільнили за рішенням прокурора Вінницької обласної прокуратури.

Зараз правоохоронці встановлюють спільників колишнього правоохоронця, які були причетними до побиття неповнолітнього.

Підозру за побиття затриманого повідомили й інспектору взводу Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького встановили, що 8 травня 2020 року патрульні затримали чоловіка, який перебував напідпитку та порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу.

Затриманий відмовився поїхати з поліцейськими на освідування та почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців.

Тоді інспектор взводу кілька разів вдарив його ногою, повалив на землю та притис коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Патрульний бив чоловіка головою об асфальт та долонями по обличчю.

Відтак правоохоронець відвіз затриманого до залізничних колій, де зняв кайданки та залишив без надання медичної допомоги. Внаслідок побоїв затриманий отримав тілесні ушкоджень середньої тяжкості.

Наразі за рішенням суду правоохоронця відсторонили від посади.

Також слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції, через дії якого громадянин отримав інвалідність.

У січні 2020 року під час чергування правоохоронець з колегою на службовому авто переслідували водія скутера, який їхав без реєстраційного номера.

Коли водій скутера зменшив швидкість, один із правоохоронців без попередження та вимоги зупинитися підбіг до нього та вдарив кулаком у плече.

Злякавшись, чоловік намагався залишити місце пригоди, але поліцейський заскочив на скутер і вже під час руху продовжував бити та душити чоловіка.

Після того, як громадянин впав та втратив свідомість, правоохоронець продовжив його бити. Свідками цього стали кілька перехожих.

Потерпілий потрапив до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, і, як наслідок отримав інвалідність.

Поліцейські запропонували постраждалому оплатити його лікування, аби той не подавав заяву, але обіцянку не виконали. Ба більше, вони намагалися запевнити чоловіка, що знайшли його вже лежачого на узбіччі дороги.

Всіх фігурантів кримінальних справ підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством та погрозою застосування насильства, болісними та такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями.

Натомість слідчого Гайсинського райуправління підозрюють у завідомо незаконному затриманні.

У випадку доведення вини, чинним та колишнім правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Також нагадаємо, що ДБР направило до суду справу нардепа, який показав Зеленському середній палець.

Напередодні нового року президент призначив керівника Держбюро розслідувань.

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