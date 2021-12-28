На Харківщині мисливець застрелив відомого полтавського хірурга

40-річний мисливець зробив постріл із власної гладкоствольної мисливської рушниці та випадково влучив у знайомого хірурга

У Харківській області на території Краснокутського лісництва за час полювання загинув чоловік. Про це повідомляє Нацполіція у вівторок, 28 грудня.

«Встановлено, що полювання тривало в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець зробив постріл із власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково влучив у 39-річного знайомого», – йдеться у повідомленні.

На місці працювали слідчі та криміналісти. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про вбивство з необережності (ч.1 ст.119 КК України).

40-річному мисливцеві оголошено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років ув'язнення.

Зброя, яку вилучили у підозрюваного. Фото: hk.npu.gov.ua

Відомо, що загиблий – відомий полтавський хірург, завідувач хірургічного відділення полтавської 2-ї міської клінічної лікарні Роман Ростовський. На своїй сторінці у Facebook медзаклад повідомив, що лікар загинув трагічно, але причину смерті не вказав. У соцмережах люди повідомляли, що лікаря вбили під час полювання у Харківській області.

Як повідомило видання MyKharkov.info, куля влучила у ліву скроню Романа Ростовського. Під час огляду події на території Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство», поблизу села Михайлівське вилучили три мисливські рушниці, дві відстріляні гільзи, гілку сосни з пошкодженнями та слідами, схожими на потрапляння кулі, дозвіл на рушницю.

Нагадаємо, минулого місяця мисливець полював на зайців, а підстрелив жінку з онукою. Також на Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка.

Ще повідомлялося, що На Чернігівщині помер поліцейський, якого підстрелили на полюванні. 28 листопада до поліції надійшла інформація про те, що під час полювання в угіддях Чернігівського району було поранено 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції. На момент події він перебував не на службі та в цивільному одязі.

Чоловік вирушив на полювання з трьома друзями. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша.