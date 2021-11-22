На Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка

Мисливець цілився у дичину, а влучив у людину

Чоловіка доставили в лікарню і терміново прооперували

У Черкаській області, де нещодавно помер 4-місячний малюк, мисливець випадково підстрелив чоловіка. Постраждалого доставили до лікарні та прооперували. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Інцидент стався в селі Іванівка Чигиринської ОТГ. Мисливець випадково вистрелив у живіт свого 43-річного колеги.

Як повідомили у поліції, чоловіка госпіталізували до Чигиринської центральної районної лікарні та прооперували. Нині його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановили групу мисливців із 17 чоловіків. Зареєстровану зброю у мисливця, який здійснив постріл із необережності, вилучили. Слідчими Черкаського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Відповідні експертні дослідження тривають.

Необережному мисливцю тепер загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 13 листопада, на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівщини під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік.