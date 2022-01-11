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    Помер мільйонер Роберт Дерст, який випадково зізнався у вбивствах

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    Засуджений до довічного ув'язнення мільйонер Дерст помер у віці 78 років - Помер мільйонер Роберт Дерст, який випадково зізнався у вбивствах
    Засуджений до довічного ув'язнення мільйонер Дерст помер у віці 78 років
    фото: AP Photo / Alex Gallardo

    Дерста було доставлено з в'язниці в штаті Каліфорнія до лікарні, коли йому стало погано

    Американський мільйонер Роберт Дерст, раніше засуджений до довічного ув'язнення за вбивство своєї подруги, помер на 79-му році життя. Про це повідомляє The New York Times.

    Дерста було доставлено з в'язниці в штаті Каліфорнія до лікарні, коли йому стало погано. У медзакладі у нього відбулася зупинка серця, реанімаційні заходи результатів не дали.

    У жовтні 2021 року суд Лос-Анджелеса засудив Дерста до довічного ув'язнення без права на дострокове визволення за вбивство 21-річної давності. Бізнесмена зі статком $100 млн визнали винним у вбивстві його близької знайомої Сьюзан Берман у 2000 році.

    Як додає CNN, суд встановив, що мільйонер застрелив Берман перед її розмовою з поліцією, оскільки вона могла розкрити деталі зникнення його дружини у 1982 році. Ймовірно, мільйонер убив свою дружину, але через брак доказів звинувачення Дерсту не висунули.

    Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділася його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман.

    Зізнався у злочинах Дерст випадково – під час зйомок документального серіалу HBO він попросився вийти у туалет і не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх усіх, звичайно».

    Також він зізнався у вбивстві понад 40 собак.

    У день виходу останнього епізоду серіалу чоловіка затримали за звинуваченням у вбивстві Берман.

    До слова, в Індії чоловіка засудили до двох довічних за вбивство дружини коброю.

    Теги: суд США вбивство дружина
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    Помер мільйонер Роберт Дерст, який випадково зізнався у вбивствах