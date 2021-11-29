На Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні

На момент події поліцейський перебував не на службі та в цивільному одязі

Мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша

Поліцейський Чернігівського районного управління поліції, якого випадково поцілили на полюванні, сьогодні помер у лікарні. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, 28 листопада, близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полювання в угіддях Чернігівського району було поранено 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції. На момент події він перебував не на службі та в цивільному одязі.

Чоловік вирушив на полювання з трьома друзями. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у жовтні на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів у Чернігові.

Нагадаємо, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.