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    На Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні

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    На момент події поліцейський перебував не на службі та в цивільному одязі - На Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні

    На момент події поліцейський перебував не на службі та в цивільному одязі

    Фото: poltava.to

    Мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша

    Поліцейський Чернігівського районного управління поліції, якого випадково поцілили на полюванні, сьогодні помер у лікарні. Про це повідомляє «Суспільне».

    Так, 28 листопада, близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полювання в угіддях Чернігівського району було поранено 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції. На момент події він перебував не на службі та в цивільному одязі.

    Чоловік вирушив на полювання з трьома друзями. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша.

    Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

    Нагадаємо, у жовтні на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів у Чернігові.

    Нагадаємо, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    Теги: Чернігівщина вбивство Державне бюро розслідувань поліція чоловік
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    На Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні