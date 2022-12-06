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Генштаб повідомив, якими ракетами 5 грудня РФ атакувала Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, якими ракетами 5 грудня РФ атакувала Україну
Минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України
фото ілюстративне

Зберігається загроза нанесення російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи

5 грудня Росія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та «Калібр». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

При цьому зазначається, що загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

«Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави», – йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголошують, що зберігається загроза нанесення російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

За минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України

Триває 286-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань. 

Теги: обстріл Генштаб тривога росія окупанти наступ міністр ворог

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