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РФ обстрілює Україну ракетами, виготовленими цієї осені – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ обстрілює Україну ракетами, виготовленими цієї осені – The New York Times
Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в Києві після ракетних обстрілів 23 листопада
фото з відкритих джерел

Представники Пентагону заявляли, що Росія випустила тисячі одиниць зброї великої дальності

Для масованих атак по Україні Росія використовує ракети , які були виготовлені восени цього року. Відповідну заяву зробила міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research («Дослідники зброї конфліктів»), повідомляє The New York Times.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в Києві після ракетних обстрілів 23 листопада, які призвели до відключення електрики та водопостачання на великих територіях країни. Одна з ракет була виготовлена цього літа, а інша – після вересня.

Зазначається, що ракети типу Х-101 маркувалися 13-значною цифрою.

Експерти вважають, що перші три цифри представляють завод, де була виготовлена ракета, за ними йде інший тризначний код, який вказує, яка з двох відомих версій Х-101 ракети, і дві цифри, які вказують, коли вона була виготовлена. Вважається, що останній рядок із п’яти цифр позначає виробничу партію ракети та її серійний номер.

Представники Пентагону заявляли, що Росія випустила тисячі одиниць зброї великої дальності, наприклад крилатих ракет, а також балістичних ракет малої та середньої дальності по цілях в Україні з початку війни.

Нагадаємо, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет.

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Теги: водопостачання Генштаб завод окупанти ракета росія тривога обстріл США

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