Розвідка повідомила, скільки масованих атак ще можна здійснити РФ

Буданов: «Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення» Виробництво нових російських ракет є, але воно мізерне

У Росії залишилося ракет ще на декілька масованих ракетних ударів по Україні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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Після чого росіяни вийдуть в повний нуль, обіцяє Буданов.

«Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації», - зазначив Буданов.

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За словами розвідника, виробництво нових російських ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку вони застосовують під час атак.

«Якщо казати про конкретні цифри та обсяги – нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально в них залишилось (ракет - ред.) ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет. Також Генштаб повідомив, якими ракетами 5 грудня РФ атакувала Україну.