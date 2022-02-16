Підозрюваний у хабарництві «слуга» Трубіцин вийшов під заставу

Також було внесено застави за виконувача обов'язків директора КП «Міський магазин» Амана Моламова

За депутата Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владислава Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, внесли визначену судом заставу в майже 15 млн грн. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело у Вищому антикорупційному суді.

Як зазначається у повідомленні, також було внесено застави за виконувача обов'язків директора КП «Міський магазин» Амана Моламова та його заступника Олексія Непряхіна.

Нагадаємо, «Слугу народу» Трубіцина викрили на хабарі. За попередніми даними, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення «купав» у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному депутату Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владиславу Трубіцину, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря. Суд призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

До цього ЗМІ повідомляли, що НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.