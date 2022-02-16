Ексдепутат Криму отримав 10 років тюрми за державну зраду

У суді було доведено, що 2014 року обвинувачений проголосував за незаконну постанову «О независимости Крыма»

У суді було доведено, що 2014 року обвинувачений проголосував за незаконну постанову «О независимости Крыма»

Політик голосував за незаконні рішення, після яких Росія анексувала український пів острів

Дніпровський районний суд Києва заочно визнав винним депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання Анатолія Авідзбу в державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 лютого.

У суді було доведено, що обвинувачений 6 березня 2014 року у сесійній залі кримського парламенту проголосував за постанову «О проведении общекрымского референдума». 11 березня Авідзба підтримав постанову «О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя», яка передбачала входження Криму до складу Росії після так званого референдуму, який мав відбутися 16 березня.

17 березня обвинувачений брав участь у засіданні Верховної Ради Криму та проголосував за незаконні рішення, а саме постанови «О независимости Крыма» і «О правопреемстве Республики Крым».

11 квітня на позачерговому засіданні кримського парламенту Анатолій Авідзба голосував за незаконно створений орган «Государственный Совет Республики Крым» і підтримав «Конституцию Республики Крым». Згідно з цим незаконний документом, «Республика Крым является демократическим правовым государством в составе Российской Федерации, а территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории Российской Федерации».

У суді свідком виступив кримський журналіст. Він зазначив, що знав обвинуваченого лише як публічну особу – депутата Верховної Ради Криму VI скликання. Також бачив Анатолія Авідзбу на відео серед інших депутатів, які голосували за приєднання Криму до Росії.

«Будучи колишнім депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання, повноваження якої припинено Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VIІ, маючи достатній рівень освіти, знань і життєвого досвіду для усвідомлення фактів активної підривної діяльності Росії проти України, з власної ініціативи добровільно вирішив надати допомогу Росії в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, державній та економічній безпеці України, тобто вчинити державну зраду», – сказано у вироку.

Крім цього, суд наголосив, що початок терміну відбування покарання для обвинуваченого варто рахувати з дня його затримання.

Додамо, що у 2017 році з’явилася інформація, що російське ФСБ викрило Анатолія Авідзбу на вимаганні хабара у розмірі $40 тис. за сприяння в укладанні контракту на обслуговування очисних споруд у Бахчисарайському районі.

Як повідомляв «Главком», наприкінці 2021 року Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») щодо скандально відомого позафракційного народного депутата України Євгена Шевченка. Йому нібито інкримінують створення «русского мира».

У 2021 році секретар РНБО Олексій Данілов розповів на брифінгу про стан розслідування справ за статтею про державну зраду.

«Ми розглядали питання, яке стосується стану розслідування справ по 111-й статті Кримінального кодексу України – державна зрада... З 2014 року було всього 1,6 тис. справ по цій статті, 400 людей наразі по цій статті у розшуку. Великій кількості осіб уже було пред'явлено обвинувачення, і в судах перебуває велика кількість справ», – сказав він.