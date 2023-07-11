Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)

Уламки «Шахедів» були виявлені в одному із населених пунктів

Поліція Київської області фіксує наслідки нічної атаки на область.

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Так, уламки «Шахедів» були виявлені в одному із населених пунктів області, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Потерпілі відсутній.

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На місці працюють екстрені служби та поліція.

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фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала з 3:36 до 5:27, у столиці – годину. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони.

Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.

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Крім того, вночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.