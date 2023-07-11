Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
Внаслідок падіння уламків дрона виникло загоряння травʼяного настилу
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Уламки «Шахедів» були виявлені в одному із населених пунктів

Поліція Київської області фіксує наслідки нічної атаки на область.

Так, уламки «Шахедів» були виявлені в одному із населених пунктів області, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Потерпілі відсутній.

На місці працюють екстрені служби та поліція.

4 фото
На весь екран
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала з 3:36 до 5:27, у столиці – годину. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони. 

Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.

Крім того, вночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. 

Теги: безпілотник росія окупанти війна Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували столицю безпілотниками
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
Сьогодні, 05:48
В Одесі чути вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
Сьогодні, 02:56
На Київщині працює ППО
На околицях Києва працює ППО
Сьогодні, 04:46

Новини

Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
На околицях Києва працює ППО
На околицях Києва працює ППО
Чиновник, якого президент звільнив за смерть біля укриття, і досі керує районом Києва
Чиновник, якого президент звільнив за смерть біля укриття, і досі керує районом Києва
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
У Києві чоловік зарізав власного батька
У Києві чоловік зарізав власного батька

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
42K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
36K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
20K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
18K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
13K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту