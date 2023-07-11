Атака на Київщину: рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
Жертв та потерпілих немає внаслідок обстрілу немає
Рятувальники Фастівського та Обухівського районів Київщини ліквідували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у ніч на 11 липня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Надзвичайники залучалися до огляду місця падіння уламків на териорії приватних домоволодінь, де відбулися пошкодження та ліквідували загорання трав'яного настилу», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що жертв та потерпілих немає.
Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала з 3:36 до 5:27, у столиці – годину. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Як повідомлялося, на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони.
Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими окупанти атакували столицю.
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