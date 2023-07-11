Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах
У Мелітополі російських військових більше, ніж місцевих мешканців
фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі процвітає новий вид послуг для загарбників

Підприємницька жилка мелітопольців не зникла навіть в окупації. На справу вийшли водії «швидкої». Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Нині гроші на російських загарбниках заробляють усі кому не лінь. Так, у місті процвітає новий вид послуг – доставка п'яних окупантів і місцевих розпусниць. Якщо хтось із російських військових засидівся в ресторані «Джокер» або «Скай Гарден» і вже почалася комендантська година, не проблема. За 500-800 рублів карета швидкої допомоги доставить гуляку за адресою в будь-який район міста.

У хорошому наварі й ті таксисти, які роздобули перепустку для права роботи в комендантську годину.

Таксисти частенько ночами доправляють місцевих розпусниць до готелю трикотажної фабрики на вулиці Олександра Невського. Та розміщено підрозділ окупантів.

Ну, і найкозирніший вид бізнесу – здача в оренду квартир. Здається житло подобово за ціною від 3 тис. рублів і не менше, ніж на 2 доби. Оскільки «визволителі» з числа офіцерського складу бояться жити в казармах, гуртожитках, школах, куди часто прилітають снаряди від ЗСУ, вони готові винаймати задорого житло в багатоквартирних будинках, щоб загубитися серед мирного населення. Як правило, квартиру винаймають на трьох-чотирьох залежно від площі.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.

Теги: окупанти війна Мелітополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виття сирен мелітопольці чують у різних частинах міста
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
16 червня, 07:22
У суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
2 липня, 11:57
У Мелітополі загарбники викрали в полон понад тисячу людей
Більше, ніж місцевих жителів: стала відома кількість окупантів у Мелітополі
3 липня, 06:19

Події в Україні

ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах
У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах
Атака «Шахедів» і завершення рятувальної операції в Оріхові: головне за ніч
Атака «Шахедів» і завершення рятувальної операції в Оріхові: головне за ніч
ISW підрахував, скільки територій звільнили ЗСУ за п’ять тижнів: цифри вражають
ISW підрахував, скільки територій звільнили ЗСУ за п’ять тижнів: цифри вражають
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала годину
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
20K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
15K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
14K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
14K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
12K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту