У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах
В окупованому Мелітополі процвітає новий вид послуг для загарбників
Підприємницька жилка мелітопольців не зникла навіть в окупації. На справу вийшли водії «швидкої». Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».
Нині гроші на російських загарбниках заробляють усі кому не лінь. Так, у місті процвітає новий вид послуг – доставка п'яних окупантів і місцевих розпусниць. Якщо хтось із російських військових засидівся в ресторані «Джокер» або «Скай Гарден» і вже почалася комендантська година, не проблема. За 500-800 рублів карета швидкої допомоги доставить гуляку за адресою в будь-який район міста.
У хорошому наварі й ті таксисти, які роздобули перепустку для права роботи в комендантську годину.
Таксисти частенько ночами доправляють місцевих розпусниць до готелю трикотажної фабрики на вулиці Олександра Невського. Та розміщено підрозділ окупантів.
Ну, і найкозирніший вид бізнесу – здача в оренду квартир. Здається житло подобово за ціною від 3 тис. рублів і не менше, ніж на 2 доби. Оскільки «визволителі» з числа офіцерського складу бояться жити в казармах, гуртожитках, школах, куди часто прилітають снаряди від ЗСУ, вони готові винаймати задорого житло в багатоквартирних будинках, щоб загубитися серед мирного населення. Як правило, квартиру винаймають на трьох-чотирьох залежно від площі.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.
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