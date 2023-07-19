Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 511-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет «Онікс», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет «Калібр», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка, Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби. Так, в будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області, окупанти облаштували військовий шпиталь, де наразі на лікуванні з пораненнями різного ступеню важкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини.