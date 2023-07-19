Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога
фото: Генштаб

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 511-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет «Онікс», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет «Калібр», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка, Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби. Так, в будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області, окупанти облаштували військовий шпиталь, де наразі на лікуванні з пораненнями різного ступеню важкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини.

Теги: окупанти Генштаб Авдіївка Херсон місто озброєння ворог наступ Вугледар ЗСУ деокупація війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуменюк наголосила, що ворог навмисно намагається скомпрометувати Сили оборони, аби люди думали нібито ППО так само шкодить, як ворожі удари.
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Сьогодні, 17:14
Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії з візитом в Україні
До України приїхав прем'єр-міністр Ірландії
Сьогодні, 14:22
Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
6 липня, 07:15
Олешківська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
5 липня, 21:45
Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні
Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph
5 липня, 19:32
На війні загинув воїн і майданівець Павло Каленіченко
У Києві попрощалися з загиблим воїном і майданівцем Павлом Каленіченком (фото)
2 липня, 22:48
На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів
У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва
2 липня, 17:55
Річард Даннатт
Екскомандувач британської армії оцінив, як заколот у Росії допоможе контрнаступу ЗСУ
24 червня, 21:50
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у місті нічого не відбувається
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
21 червня, 21:47

Події в Україні

Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
31K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
24K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
18K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
7851
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
6874
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту