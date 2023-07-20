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Обстріл Миколаєва: рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки
У Миколаєві уже двоє загиблих від нічної ворожої атаки
фото: пресслужба ДСНС

Поліція на місцях влучень документує наслідки

Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Миколаєві тіло жінки. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

«Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва», – заявив він.

Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки. «З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки – дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня, Росія здійснила нові удари по півдню України, зачепивши Одесу і Миколаїв. Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будівлі та сталися пожежі.

У місті Одеса внаслідок атаки вісім поранених і один загиблий, тоді як у Миколаєві - загинули двоє людей і 19 дістали поранення.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: росія Одеса обстріл Миколаїв рятувальники поліція поранення

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