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Росіяни наступають із чотирьох напрямків: ЗСУ відбили 30 атак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни наступають із чотирьох напрямків: ЗСУ відбили 30 атак
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 497-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма  іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка Сумської області та Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка  на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Макарівки на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один пункт управління, один склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, один радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, Українські захисники успішно знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку.

 

Теги: Харків окупанти Генштаб Авдіївка Херсон місто озброєння наступ Бахмут Вугледар

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