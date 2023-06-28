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Розвідники знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідники знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (відео)
Станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів
фото: скріншот відео

Ворожий засіб РЕБ був знищений дроном-камікадзе

Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Такі станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БПЛА. Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе», – зазначається у повідомленні.

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України п’ятьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 та двома зенітними керованими ракетами з С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційні удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю.

 

Теги: розвідка окупанти ЗСУ Міноборони ворог

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