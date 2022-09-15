Окупанти завдали удару по Кривому Рогу

«Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул.

Російські окупанти завдали нового ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул.

Удень 15 вересня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, яка наразі ще триває.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у річці Інгулець після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Сьогодні вранці рівень води у затоплених районах Кривого Рогу знизився, продовжуються ремонтні роботи.