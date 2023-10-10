Пишний відреагував на повідомлення ЗМІ про його звільнення з посади глави Нацбанку

Андрій Пишний: «Робота триває, плани амбітні, викликів вистачає»

Голова Національного банку України Андрій Пишний спростував повідомлення, які 10 жовтня з'явилися у ЗМІ, щодо його звільнення з посади. Про це Пишний написав у Facebook.

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Пишний зазначив, що жодних заяв не писав і не збирається. «Інформацію, про нібито мою відставку, яку оприлюднили деякі недостовірні джерела і яка розлетілась в мить, отримав під час нашої спільної з Міністром фінансів зустрічі з Альфредом Камером директором європейского департаменту МВФ.

Посміхнувся і не думав реагувати, але був неприємно вражений тим наскільки швидко цей вкид став «новиною».

Мета очевидна, підірвати довіру і підважити стійкість. Ворогам не подобається, що навіть такий непростий виклик, як перехід від до фіксованого курсу до гнучкості, Україна долає без потрясінь... Ця інформація не відповідає дійсності» – зазначив Пишний.

Очільник Нацбанку підкреслив, що «Це не більше ніж черговий вкид» і додав: «Працюємо далі, обов'язково повернемося в Україну з результатами».

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Нагадаємо, ексглава «Ощадбанку» Андрій Пишний 10 жовтня 2022 року офіційно вступив на посаду голови Нацбанку. Пишний пообіцяв, що Національний банк під його головуванням буде впроваджувати системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти.