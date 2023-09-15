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Путін прокоментував переговори з Україною та пригрозив «баринею»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін прокоментував переговори з Україною та пригрозив «баринею»
Путін заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України
фото з відкритих джерел

Путін відреагував на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про можливі перемовини між Україною та Росією

 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але Київ має прямо сказати про готовність до них. Про це очільник РФ заявив на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє російське ЗМІ.

«Ми ніколи не відмовлялися від переговорів, тому якщо інша сторона хоче, нехай робить це. Скаже про це. Ось я це говорю, а з того боку чогось не чути», – сказав Путін.

Російський тиран також прокоментував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Путін наразі не зацікавлений у «конструктивній дипломатії» та наголосив, що «для танго потрібні двоє» (йдеться про перемовини – «Главком»).

У відповідь Путін заявив, що «танго – це добре», але для України «важливо гопак не забути».

«А то так весь час під чужу музику та чужу дудку танцюватимуть. А танцювати так чи інакше всім доведеться «бариню». Щодо американців, то вони не вміють танцювати цього танго. Це дивовижна музика, рухи красиві. Але США намагаються все вирішувати з позиції сили або за допомогою економічних санкцій або фінансових обмежень, загрози застосування військової сили або її застосуванням. Вони намагаються когось навчати, а самі цього робити не вміють чи не хочуть», – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, 14 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де він планує провести переговори з диктатором Володимиром Путіним. 

До слова, найбільше росіяни довіряють Володимиру Путіну, а в разі зміни президента готові підтримати голову уряду РФ Михайла Мішустіна.

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Теги: США війна путін Україна Ентоні Блінкен

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