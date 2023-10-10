У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою

Напруженість в польській армії триває вже кілька місяців

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку. Про це повідомляє Polsat.

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Речниця Генштабу Збройних сил Польщі полковник Йоанна Клейшміт підтвердила прохання воєначальників про відставку, але зазначила, що жодних подальших заяв про це не планується, адже генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.

Проте видання пише, що напруженість в польській армії триває вже кілька місяців. Конфлікт загострився після інциденту з російською ракетою Х-55, що впала під Бидгощем у 2022 році. Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак поклав відповідальність за ситуацію на оперативного командувача Піотровські і звинуватив його в недбалості. Він також пропонував звільнити військового з посади.

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У відповідь на це Піотровські закликав «бути сильними та консолідованими». Тоді його підтримав і Анджейчак.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.