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У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою
фото з відкритих джерел

Напруженість в польській армії триває вже кілька місяців

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку. Про це повідомляє Polsat.

Речниця Генштабу Збройних сил Польщі полковник Йоанна Клейшміт підтвердила прохання воєначальників про відставку, але зазначила, що жодних подальших заяв про це не планується, адже генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.

Проте видання пише, що напруженість в польській армії триває вже кілька місяців. Конфлікт загострився після інциденту з російською ракетою Х-55, що впала під Бидгощем у 2022 році. Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак поклав відповідальність за ситуацію на оперативного командувача Піотровські і звинуватив його в недбалості. Він також пропонував звільнити військового з посади.

У відповідь на це Піотровські закликав «бути сильними та консолідованими». Тоді його підтримав і Анджейчак.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

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Теги: Польща війна Україна

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