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Йдеться про виживання українців: посол Макєєв звернувся до німецької влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Йдеться про виживання українців: посол Макєєв звернувся до німецької влади
фото: Reuters

Олексій Макеєв наполягає ,що Німеччина має передати ЗСУ ракеит Taurus 

Передача Україні далекобійних крилатих ракет Taurus є питання виживання. Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв, пише Spiegel.

Зазначається, що Макеєв вкрай розчарований рішенням Берліну поки що не надавати Україні ракети. Він додав, що йдеться про потреби українських військових, адже надання ракет Taurus допоможе зберегти їхні життя.  «Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus – розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв», – ідеться в матеріалі.

Він додав, що йдеться про потреби українських військових. «Ось чому ракети Taurus необхідні для виживання», – сказав пан посол.

Нагадаємо, після удару країни-агресора Росії по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули понад 50 осіб, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus. 

Раніше оборонний комітет Бундестагу повідомив, що Україна зможе атакувати ракетами Taurus Росію. 

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Теги: Німеччина посол Україна Берлін Олексій Макєєв ракета війна

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