Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ

Голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді

Президент України представив Голову Національного банку України Андрія Пишного

Ексглава «Ощадбанку» Андрій Пишний у понеділок, 10 жовтня, офіційно вступив на посаду голови Нацбанку. Про це він написав у Facebook.

Пишний був представлений колективу НБУ президентом Володимиром Зеленським разом з прем’єром Денисом Шмигалем та главою ОП Андрієм Єрмаком.

«Насичений і непростий видався перший день, про такі кажуть – день на усе життя», – зазначив новий очільник Нацбанку.

Пишний запевнив, що підтримуватиме ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше.

«Ми контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців стійкості і професіоналізму. Стійка, працездатна, банківська система – це здобуток», – сказав він у своїй промові.

Голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді: макрофінансова стабільність, стабільна банківська система, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами.

За його словами, 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Залучення цих коштів Пишний назвав спільною справою для усіх державних органів.

На завершення Пишний пообіцяв, що Національний банк під його головуванням буде впроваджувати системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Вчора Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка.