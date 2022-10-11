Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ
Голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді
фото: А.Пишний

Президент України представив Голову Національного банку України Андрія Пишного

Ексглава «Ощадбанку» Андрій Пишний у понеділок, 10 жовтня, офіційно вступив на посаду голови Нацбанку. Про це він написав у Facebook.

Пишний був представлений колективу НБУ президентом Володимиром Зеленським разом з прем’єром Денисом Шмигалем та главою ОП Андрієм Єрмаком.

Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ фото 1

«Насичений і непростий видався перший день, про такі кажуть – день на усе життя», – зазначив новий очільник Нацбанку.

Пишний запевнив, що підтримуватиме ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше.

«Ми контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців стійкості і професіоналізму. Стійка, працездатна, банківська система – це здобуток», – сказав він у своїй промові.

Голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді: макрофінансова стабільність, стабільна банківська система, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами.

Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ фото 2

За його словами, 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Залучення цих коштів Пишний назвав спільною справою для усіх державних органів.

На завершення Пишний пообіцяв, що Національний банк під його головуванням буде впроваджувати системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Вчора Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка.

Читайте також: Зміна глави Нацбанку. Експерт спрогнозував, яких рішень чекати від Пишного
Теги: Володимир Зеленський Андрій Пишний Нацбанк банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ
Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ
Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Як отримати знижку на газ: влада дала поради
Як отримати знижку на газ: влада дала поради
Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику
Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику
МВФ розповів, на що піде новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд
МВФ розповів, на що піде новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Лукашенко офіційно вступив у війну
179K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
170K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
76K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
37K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
29K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту