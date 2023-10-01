Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду

За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним

Боротьба за ліцензії була досить напруженою і велася до виступу останнього спортсмена

Чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях

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Варто зазначити, що боротьба за ліцензії була досить напруженою і велася до виступу останнього спортсмена. Та все ж з сумою 245,461 бала українська збірна стала дев'ятою та останньою із тих, які отримали омріяну путівку до Парижа.

За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним.

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Якби нашій збірній не вдалося завоювати командну ліцензію, на Олімпіаду можна було б здобути лише три особисті квоти.

Україна лише одного разу не потрапляла на Олімпійські ігри чоловічою командою у спортивній гімнастиці – у 2008 році.