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Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним

Боротьба за ліцензії була досить напруженою і велася до виступу останнього спортсмена

Чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях

Варто зазначити, що боротьба за ліцензії була досить напруженою і велася до виступу останнього спортсмена. Та все ж з сумою 245,461 бала українська збірна стала дев'ятою та останньою із тих, які отримали омріяну путівку до Парижа.

Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду фото 1

За Україну у команді на Чемпіонаті світу змагалися Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов. Пантелій Колодій був запасним. 

Якби нашій збірній не вдалося завоювати командну ліцензію, на Олімпіаду можна було б здобути лише три особисті квоти.

Україна лише одного разу не потрапляла на Олімпійські ігри чоловічою командою у спортивній гімнастиці – у 2008 році.

Теги: Олег Верняєв Ігор Радівілов Україна Ілля Ковтун Назар Чепурний Радомир Стельмах олімпійські ігри спортивна гімнастика

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