Байден анонсував велику промову щодо України

Дата промови Байдена поки невідома

Президент США Джо Байден планує виступити з великою промовою щодо підтримки України. Про це він заявив на брифінгу, трансляцію якого вела пресслужба Білого дому.

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Байден розкритикував небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. В зв'язку з цим він має намір звернутися з великою промовою.

«Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання», – заявив він.

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Проте дати чи будь-яких інших строків цієї промови не назвав.

Очільник США додав, що є й інші способи допомагати Україні, але не назвав їх.

Нагадаємо, триває 588-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.