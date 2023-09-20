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Віктор Балога Народний депутат України

Українська дипломатія «емоційного тиску» дає серйозні збої

glavcom.ua
Подобається це комусь, чи ні, але ми сьогодні сильно залежні від союзників
фото з відкритих джерел

Ставлення до України на Заході починає змінюватись не на нашу користь

Те, що на виборах у наших партнерів, учасники перегонів розігрують українську карту в негативному для нас контексті – говорить про серйозні проблеми нашої зовнішньої політики. Ми програємо битву за думки людей та, як наслідок, ризикуємо втратити подальшу підтримку чинної чи нової влади на Заході.

Очевидно, що дипломатія «емоційного тиску» дає серйозні збої й ставлення до України на Заході починає змінюватись не на нашу користь. Це означає, що треба змінити риторику у спілкуванні з партнерами та не бити горшки за будь-якої нагоди.

Подобається це комусь, чи ні, але ми сьогодні сильно залежні від союзників у більшості з яких будуть вибори, і цей факт потрібно враховувати перед тим, як їх публічно вичитувати. Бо в цьому цинічному світі друзів дуже легко втратити, але важко знайти, особливо під час війни.

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Джерело
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Теги: дипломатія вибори Україна Польща

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Віктор Балога

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