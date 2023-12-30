Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів

Клименко ще не поставив крапку у справі авіакатастрофи у Броварах

Міністерство внутрішніх справ України повністю перебудувало систему безпеки польотів своїх гелікоптерів, по-іншому навчає пілотів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у підсумковому інтерв’ю для телеканалу «Рада».

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Відповідаючи на питання, чи особисто для себе він поставив крапку у справі авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло попереднє керівництво МВС, Клименко сказв: «І так, і ні. Не поставили крапку, і я, і, в тому числі, наш колектив у питанні того, що це болить по сьогоднішній день».

Міністр відзначив, що в нього в кабінеті стоять макети гелікоптерів, які на балансі МВС та центральних органів виконавчої влади. «Я коли на них дивлюсь, завжди спливає ця трагедія», – поділився Клименко.

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При цьому він підкреслив, що разом з міжнародними партнерами, з французькими компаніями, які надали ці гелікоптери, яких у системі МВС більше 50, встановлено додаткові тренажери та підвищено вимоги до технічного персоналу і метеорологічного контролю.

«Ми будемо більш прискіпливо ставитись до того, щоб наші служби чітко розуміли, які прорахунки були допущені до цього і що ми не маємо допустити уже після відновлення роботи авіації в подальшому. Це питання не лише до МВС, а до всього парку авіації нашої країни», – наголосив Клименко.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також – командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

В кінці листопада правоохоронці завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.