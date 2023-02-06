Клименко розповів, коли завершиться розслідування катастрофи у Броварах

Розслідування причин катастрофи можуть з’ясувати протягом двох місяців

Причини падіння гелікоптера Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Броварах, яке забрало життя 14 осіб, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, завершать розслідувати протягом двох місяців. Про це повідомляє виконуючий обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Я думаю, місяць-два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу. По-третє, всю інформацію, яку отримаємо, ми маємо проаналізувати і потім дати кінцевий результат», – сказав Клименко.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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До слова, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, коли розшифрують «чорну скриньку» гелікоптера для з’ясування причин катастрофи. За його словами, основні версії – помилки пілота та технічна несправність гвинтокрила.