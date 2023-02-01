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Авіакатастрофа у Броварах. Росія вигадала новий фейк

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіакатастрофа у Броварах. Росія вигадала новий фейк
18 січня у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинуло керівництво МВС
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Пропагандисти навіть не спромоглися перекласти ініціали командувача Повітряного командування «Центр»

Росіяни поширюють у мережі фейковий «документ» щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах, у результаті чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сили ЗСУ.

На пропагандистських каналах Кремля та в соцмережаї агресор розповсюджує фейк, що гелікоптер у Броварах нібито знищили з ПЗРК «Ігла». Повітряні сили зазначають, що ця інформація є неправдивою. 

«Працює російське ІПСО! (інформаційно-психологічна операція). У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК «Центр» не спромоглись перекласти! Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську!», – йдеться в повідомленні. 

Авіакатастрофа у Броварах. Росія вигадала новий фейк фото 1

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: Київщина МВС авіакатастрофа росія фейк

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