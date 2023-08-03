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Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера
Крім високопосадовців МВС, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина
скріншот відео

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії та розшифрували «чорні скриньки»

Працівники Державного бюро розслідувань оприлюднили останні секунди перед падінням гелікоптера з керівництвом МВС. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На відео потрапив фрагмент розмови пілотів. Вони обговорюють погані погодні умови, коментують густий туман.

Гелікоптер пролетів поміж житлових будинків. Слідчі показали момент зіткнення.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах. 

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців МВС, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: авіакатастрофа ДБР Бровари

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