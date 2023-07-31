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Авіакатастрофа у Броварах: слідство відкинуло дві версії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіакатастрофа у Броварах: слідство відкинуло дві версії
Авіакатастрофа в Броварах
фото з відкритих джерел

Найближчим часом правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у справі про загибель ексміністра Монастирського

Слідство щодо авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, передає «Укрінформ».

«Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження», – сказав він.

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії, як збиття літального апарата, конфліктна ситуація на борту судна, помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови і замах на життя державних діячів, включаючи диверсію.

Найближчим часом, за словами Костіна, правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у цій справі.

«Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», – додав він.

Костін нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучили також спеціалістів компанії Airbus Helicopters, представників Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії.

Слідство зібрало всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту, зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, росіяни поширюють у мережі фейковий «документ» щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах, у результаті чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: Бровари Київщина Денис Монастирський

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