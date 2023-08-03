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Падіння гелікоптера в Броварах: ДСНС відсторонить від роботи підозрюваних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння гелікоптера в Броварах: ДСНС відсторонить від роботи підозрюваних
фото з відкритих джерел

Відомство наголосило, що не буде коментувати деталі та хід слідства

Державна служба з надзвичайних ситуацій відсторонить від посадових обов’язків осіб, які  напередодні отримали підозру через авіакатастрофу гелікоптера в Броварах.  Про це повідомляє пресслужб ДСНС.

«На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що від початку створення урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи надали необхідні матеріали та сприяють розслідуванню.

«Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 у Броварах впав гелікоптер на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань оприлюднили останні секунди перед падінням гелікоптера з керівництвом МВС.

Як повідомлялося, працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах. 

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

 

Теги: державна служба розслідування Бровари МВС Денис Монастирський

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