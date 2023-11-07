Після вибухів у Таганрозі РФ перекинула частину бойових гвинтокрилів до Маріуполя
Окупанти перекидають гелікоптери в аеропорт Маріуполя
В Російській Федерації після вибухів та пожежі в аеропорту Таганрога загарбники тимчасово перебазували частину своїх бойових гвинтокрилів в аеропорт Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
«Після вибухів та пожежі в аеропорту Таганрога русня частково та тимчасово перебазувала частину бойових гвинтокрилів в район Маріупольського аеропорту. Вже не знають де безпечно сховати?» – написав Анрющенко.
Раніше повідомлялося, що у Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту. Також відомо, що на аеродромі в місті Таганрог після вибуху запалали гвинтокрили.
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