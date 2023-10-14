«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів
Мер Сочі стверджує, що постраждалих та руйнувань у місті немає
Мер російського курортного міста Сочі Олексій Копайгородський підтвердив, що в суботу вранці безпілотники атакували місто. Про це він написав у телеграм-каналі.
За його словами, постраждалих та руйнувань у Сочі внаслідок падіння двох безпілотників немає.
«Сьогодні близько 7:10 ранку в Сочі спрацювала чергова система протиповітряної оборони: над морем збили два безпілотники, – написав Копайгородський. – Постраждалих та руйнувань у місті немає. Аеропорт та всі системи курорту працюють штатно».
«Загрози для життя та здоров'я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно», - резюмував російський мер.
Нагадаємо, російські телеграм-канали повідомили про вибухи у Сочі.
Про атаку дронів також заявило міноборони Росії, не називаючи Сочі. У його повідомленні йшлося лише про те, що два дрони були збиті над акваторією Чорного моря «поблизу узбережжя Краснодарського краю».
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