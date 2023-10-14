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«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів
Вибухи над морем біля Сочі
фото: скріншот із відео

Мер Сочі стверджує, що постраждалих та руйнувань у місті немає

Мер російського курортного міста Сочі Олексій Копайгородський підтвердив, що в суботу вранці безпілотники атакували місто. Про це він написав у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалих та руйнувань у Сочі внаслідок падіння двох безпілотників немає.

«Сьогодні близько 7:10 ранку в Сочі спрацювала чергова система протиповітряної оборони: над морем збили два безпілотники, – написав Копайгородський. – Постраждалих та руйнувань у місті немає. Аеропорт та всі системи курорту працюють штатно».

«Загрози для життя та здоров'я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно», - резюмував російський мер.

Нагадаємо, російські телеграм-канали повідомили про вибухи у Сочі.

Про атаку дронів також заявило міноборони Росії, не називаючи Сочі. У його повідомленні йшлося лише про те, що два дрони були збиті над акваторією Чорного моря «поблизу узбережжя Краснодарського краю».

Теги: безпілотник росія вибух

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