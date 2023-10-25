В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи

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Жителі тимчасово окупованого Севастополя (Криму) почули потужні вибухи. Про це вони повідомили в місцевих Telegram-каналах.

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Нагадаємо, 17 жовтня видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

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Російські Telegram-канали після нічного ураження російської техніки поблизу двох міст також заявляли про удар цим типом ракет та публікували фото нібито уламків американського озброєння.

Згодом президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.