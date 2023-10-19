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У Миколаєві прогриміли два вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Миколаєві прогриміли два вибухи
фото з відкритих джерел

У місті оголошено повітряну тривогу

У Миколаєві було чутно звуки вибухів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

«Два вибухи. Зараз розберемось», – написав Кім.

У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу. Мешканцям варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, 18 жовтня о 20:30 російські військові завдали удару по населеному пункту Степівської громади на Миолаївщині. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, одна людина травмована.

Ввечері 18 жовтня жителі Миколаєва почули гучний вибух. За інформацією моніторингових груп, окупанти могли застосувати балістику.

Теги: вибух окупанти Миколаїв військові укриття

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