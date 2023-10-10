Вибухи в Одесі, Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: головне за ніч

Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити щорічний пакет допомоги Україні

У ніч проти 10 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити щорічний пакет допомоги Україні в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів протягом найближчих тижнів. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 10 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Одесі

У ніч проти 10 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє видання «Думська».



Як повідомляє видання, вибухи лунали близько 23:32 і 23:42. За словами журналістів, в місті працює ППО.

Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування «шахедів», остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

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Пентагон зробив заяву щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні

У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр з питань армії Крістін Вормут.

Заява Крістін Вормут пролунала в момент, коли діяльність Палати представників США все ще була паралізована після відставки спікера Кевіна Маккарті. У зв'язку з цим нові законопроєкти не будуть ухвалені до обрання нового спікера Конгресу.

Вормут зазначила, що США вивчають запити Ізраїлю про допомогу.

У Севастополі пролунав потужний вибух

У ніч проти 10 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомляють про пожежу. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».



Вибух пролунав близько 23:55, автори публікації також пишуть про пожежу в сторону Бахчисарая.

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Інші місцеві Telegram-канали повідомляють, що повітряна тривога не оголошувалась.

Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні

Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити річний пакет допомоги Україні в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, «додасть Україні відчуття впевненості», а по-друге, це буде краще «з політичної точки зору».

Такий пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада, що є датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем

Представник ХАМАСу оголосив про готовність угруповання до переговорів з Ізраїлем щодо припинення бойових дій, оскільки, на його думку, «були досягнуті певні цілі». Про це пише Reuters.

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Мусса Абу Марзук, представник ХАМАСу, у відповідь на запитання про можливість обговорення припинення вогню, заявив, що угруповання готове до «чогось подібного» та «усіх політичних діалогів».

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виступаючи у телевізійній промові до нації, наголосив, що країна переживає війну за своє існування, порівнявши дії ХАМАСу з ІДІЛ. Це стало першим зверненням прем'єра з суботнього вечора.