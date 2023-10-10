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Невідомі безпілотники паралізували роботу аеропорту у російській Астрахані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі безпілотники паралізували роботу аеропорту у російській Астрахані
Подробиць про те, якого типу були безпілотники і звідки прилетіли в повітряний простір РФ, не повідомляється
фото з відкритих джерел

Дрони, ніби то, рухалися до стратегічного об'єкта з північного сходу

Два безпілотні літальні апарати паралізували роботу аеропорту у російській Астрахані. Про це повідомив телеграм-канал Mash.

За інформацією ЗМІ, в поліцію надійшов дзвінок від керівника центру польотів про те, що на відстані 50 км у південно-західному напрямку помітили БПЛА, який летить у бік злітної смуги. Майже одразу після цього в небі засікли ще один апарат за 90 км від повітряної гавані.

Він рухався до стратегічного об'єкта з північного сходу. Служба безпеки аеропорту одразу оголосила тривогу, але за деякий час дрони згорнули з курсу і полетіли в бік кордону з Казахстаном.

Подробиць про те, якого типу були безпілотники і звідки прилетіли в повітряний простір РФ засіб масової інформації не повідомив. Пресслужба аеропорту наразі цю інформацію не прокоментувала.

Раніше повідомлялося, що російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, через це затримуються вильоти літаків у московських аеропортах. Аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» зараз не працюють. Уночі 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі. Було відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. 

Нагадаємо, у Росії стався масштабний збій в аеропортах.

Теги: безпілотник росія аеропорт

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