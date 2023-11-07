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У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту
У районі аеропорту видніється дим
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

Жителі російського Таганрогу повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Також повідомляється про задимлення в районі аеропорту та ймовірний приліт.

У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту фото 1
У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту фото 2
У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту фото 3

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

До слова, у ніч на 7 листопада у Бурятії (РФ) під час пожежі в Улан-Уде впав дах торгового центру. Про це інформують росЗМІ.

Повідомлялося, що горить покрівля торгового центру площею 10 тис. км. м. 

Теги: росія Україна війна аеродром

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