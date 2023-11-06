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Удар по Одесі: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Одесі: влада повідомила про наслідки
В Одеському національному художньому музеї пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло
фото: Одеська ОВА

Через російську атаку було пошкоджено художній музей

Увечері 5 листопада російська армія завдала удару по Одесі. Унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у травмованих осколкові поранення. Їх госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею. Про це розповів «Суспільному» міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося», – зазначив мер Одеси.

Він додав, що вранці районна адміністрація буде працювати для допомоги людям, чиї будинки зазнали ушкоджень.

«Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформлювати документи для допомоги всім, хто тут постраждав. Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновляти, тому що йдемо в зиму», – розповів Труханов.

За його словами, ситуація не проста, тому що було пошкоджено водовід. Ситуація контрольована, але треба провести досконале вивчення, щоб впевнитися, що все гаразд.

Про пошкодження музею розповів і Олег Кіпер, зазначивши, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

«Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – повідомив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

Теги: вибух Одеса Геннадій Труханов

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