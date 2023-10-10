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В Одесі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування «шахедів»

У ніч проти 10 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє видання «Думська».
 
Як повідомляє видання, вибухи лунали близько 23:32 і 23:42. За словами журналістів, в місті працює ППО.

Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування «шахедів», остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

«Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!» – закликав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомляють про пожежу. 
 
Вибух пролунав близько 23:55, повідомляється про пожежу в сторону Бахчисарая.

 

 

Теги: вибух Одеса

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