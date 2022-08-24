«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі

Ворог може атакувати Україну одночасно 30 ракетами з Чорного моря

У Чорному морі, за мисом Тарханкут вздовж кримського узбережжя, укриваючись від імовірного ураження силами оборони України, маневрує загальне угруповання у 10 кораблів та катерів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«З них чотири носії ракет типу «Калібр», в тому числі один – підводний, з майже трьома десятками ракет напоготові», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає громадян бути пильними й зібраними. Не давати ворогу шансів зламати вашу волю і віру в перемогу.

«За сигналами тривоги дійте впевнено і оперативно, інформацію перевіряйте ретельно і довіряйте тільки офіційним джерелам», – додали у «Півдні».

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги близько 11:00 на Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Згодом голова Полтавської ОВА підтвердив чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

