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Миргород: ракети влучили у військову інфраструктуру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Миргород: ракети влучили у військову інфраструктуру
Ракета Х-22, яку запускають з Ту-22 коштує $300-500 тисяч
фото ілюстративне

Кількість жертв ракетного удару поки невідома

По Миргороду Полтавської області був груповий удар ракетами «повітря-поверхня», ймовірно Х-22. Про це повідомляє 831 бригада тактичної авіації. 

«Сьогодні, близько 11:00 військами Російської Федерації нанесений груповий удар ракетами «повітря-поверхня», ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Кількість жертв та руйнувань уточнюється.

Х-22 «Буря» – радянська надзвукова крилатапротикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Приблизна вартість ракети Х-22 близько $300-500 тис. Носіями ракети є Ту-22, Ту-22М3 та Ту-95К-22.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Під час російсько-української війни в 2022 році стала знаряддям численних злочинів, скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera, по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та інших.

Зазначимо, що зараз в Україні знову оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги близько 11:00 на Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Згодом голова Полтавської ОВА підтвердив чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

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Теги: війна в Україні Полтавщина окупанти

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