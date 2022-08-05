Північна Македонія подарувала нашим воїнам штурмовики, які колись купувала в України

Су-25 Македонія купила в України у 2001 році

Північна Македонія відправила Україні 4 штурмовики Су-25 «Грач». Про це повідомляє DW.

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 «Грач». До постачання літаки підготували українські інженери.

Як зазначається, ці ж чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ.

При цьому перед здійсненням постачання в Україну штурмовики відремонтували та перевіряли українські інженери.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Точну кількість переданих машин відомство не назвало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Найцікавіше то, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. А тепер вони будуть допомагати ЗСУ знищувати російських загарбників.

Разом з тим Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Також міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ллойд запевнив, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити в Україну додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars для протидії російській агресії.