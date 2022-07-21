Як контролюватимуть надану Україні зброю, – роз'яснення Міноборони

В Україні буде три системи контролю за зброєю від міжнародних партнерів

Однією із систем контролю буде СОТА

Міністр оборони Олексій Резнікоп повідомив, що для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, будуть використовуватися три спеціальні системи. Відповідну заяву очільник Міноборони зробив під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

«Згідно з нашими планами, будуть 3 системи, пов’язані із моніторингом, контролем і логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні», – повідомив Резніков.

Він наголосив, що росіяни активно просувають фейки про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами, тож запровадження потужної та якісної інформаційної системи моніторингу дозволить мати максимальний контроль над озброєнням, яке постачається в Україну.

Міністр нагадав, що у 2019 році Україні в обмеженому обсязі була надана натівська система LOGFAS – найкраща у світі логістична система, а в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи.

Міноборони також офіційно звернулось до НАТО з проханням дати Україні розширений пакет ліцензій, а також технічних працівників для допомоги в опановуванні цією системою. Головною метою для вищого військового керівництва є запровадити таку систему в армії до бригадного рівня, зазначив Резніков.

За словами Резнікова, після повномасштабного вторгнення українські та американські ІТ фахівці створили нову програму, яка забезпечує базові логістичні підходи контролю озброєння. Найближчим часом її презентуватимуть на засіданні уряду.

Третьою системою контролю, за словами міністра, буде згаданий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що за результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group Україну прийнято в багатосторонню програму взаємосумісності (MIP), що реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.

29 червня країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України. Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці.

Також НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.



