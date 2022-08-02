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Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:20 glavcom.ua
Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії
Німеччина постачає ЗСУ зброю і боєприпаси
фото: theglobeandmail.com

Німеччина забезпечує навчання українських екіпажів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив інформацію ЗМІ про скорочення військової підтримки України. Про це він заявив в інтерв'ю Globe and Mail.

Глава німецького уряду відповів, що з «перших днів після нападу Росії на Україну» країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси. «Ми доставили все, що у нас було: протитанкові і зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші і дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері», – стверджує Шольц.

Німеччина, додав він, також забезпечує навчання українських екіпажів.

«Поки ми говоримо, українців навчають новому і більш складному обладнанню в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – додав Шольц.

Як повідомлялося, в Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини.

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Теги: Німеччина військова техніка війна Олаф Шольц

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