П'ять хороших новин 20 вересня, що наближають перемогу 

ЗСУ дають відсіч окупантам і доводять їх до паніки

Триває 209 доба війни

Сьогодні, у вівторок, 20 вересня, триває 209 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня українці стали ще на крок ближчими до перемоги, з підтримкою світу та першою армією в світі – нашими ЗСУ.

«Главком» пропонує відбірку приводів порадіти за сьогодні.

Окупанти бояться атак ЗСУ, тож вивели підводні човни з Криму

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Kilo з порту Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Ймовірно, це зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації».

Втрати ворога – відчутні

20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25. Також збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 810 рашистів.

Рада ухвалила важливий закон щодо мобілізації

Чоловіки, у яких народилася третя дитина під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію. Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію.

фото: Євген Сосновський

Росія готує мобілізацію, та для України це стане корисним

Оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму російського диктатора Володимира Путіна. Це означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Вадим Скібіцький.

Представник української розвідки відзначив посилення «мобілізаційної» риторики у інформаційному просторі Росії. Зокрема, сьогодні Держдума РФ проголосувала за запропоновані для російської армії та силовиків правки до Кримінального кодексу: тепер відмова від участі у воєнних/бойових діях буде каратися в'язницею.

Відбудеться обмін полоненими

Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому «буде зроблено значний крок уперед».

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.