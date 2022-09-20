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Росія вивела підводні човни з Криму: дані британської розвідки

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія вивела підводні човни з Криму: дані британської розвідки
Наразі безпека бази ЧФ Росії у Севастополі підірвана
фото з відкритих джерел

За даними розвідки Британії, у Чорноморському флоті Росії побоюються нових ударів ЗСУ

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Kilo з порту Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

«Ймовірно, це зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації», – зазначають аналітики відомства.

У британській розвідці також зазначають, що гарантія базування Чорноморського флоту Росії у Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році.

«Наразі безпека бази прямо підірвана агресією Росії, що триває, проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ уже здійснили низку успішних атак по військових об'єктах Росії в окупованому Криму. Біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів з ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту.

До слова, за даними британської розвідки Росія, швидше за все, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні протягом останніх 10 днів.

Зазначимо, що триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Крим Чорне море Севастополь британська розвідка війна росія

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